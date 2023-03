“Carta a Dios”: cómo hizo Jimena Barón para conseguir a su actual novio

Luego de presentar su última canción "Los locos", Jimena Barón se encuentra más activa que nunca en sus redes sociales. Además, en el ámbito personal decidió hacer un fuerte cambio e invitó a festejar el cumpleaños de su hijo Momo a Daniel Osvaldo. Sin embargo, en esta oportunidad La Cobra le enseñó a sus seguidores el método que utilizó para conseguir a su actual novio, Matias Palleiro.Después de pasar unas vacaciones, Jimena se vio con ganas de charlar un rato con sus fans en miras a sus próximos recitales en su vuelta como cantante. En ese contexto, generó el cuadro de preguntas en sus historias de Instagram y se dispuso a responder todas las dudas. Entre ellas, una de su actual pareja y con quién tiene planificado volver a ser madre, el modelo Palleiro.Empezó a responder las preguntas y unas de esas fue: "¿Deseabas encontrar un compañero o te sorprendió la vida?", a lo que Jimena Barón respondió: "Esto es bastante gracioso de confesar, pero le escribí una carta a Dios describiendo el compañero que me gustaría tener. Realmente es como si lo hubiera leído. Tipo le pedí cosas como que coma mucho y no me proponga compartir el plato que son muy Matías, que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios".Pero por si no quedaba del todo claro, La Cobra buscó en sus archivos del celular yPara finalizar, Barón le especificó unos items súper excluyentes sobre qué cosas no le podían faltar a ese hombre para alegrar su vida, principalmente en el rubro gastronómico: