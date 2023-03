Holder, Martina y Mora ingresaron a Gran Hermano: a quiénes van a apoyar

El reality de Gran Hermano 2022 tuvo este lunes por la noche el reingreso de los ex participantes Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky, quienes apoyarán cada uno a uno de los finalistas.



Los ex participantes entraron a la casa con una remera que decía por quién iban a hacer campaña. La misma estaba cubierta hasta que el conductor Santiago del Moro lo indicara.



De ese modo, una vez que permitió que lo revelaran, se supo que Mora buscará que el público vote a favor de Marcos; Martina, de Nacho; y Holder, de Julieta. Los tres permanecerán junto a ellos hasta el viernes, aunque el miércoles habrá otra sorpresa. “Prepárense que esta semana viene con todo”, anunció del Moro.



“Ellos están para ayudarlos. A cada uno de ellos, Gran Hermano los invitó para que tengan una misión. Imaginemos que van a ser sus jefes de campaña”, había explicado el presentador.



Y agregó que “cualquier cosa que no le guste a Gran Hermano” hará que elimine de la casa a los invitados.



“Lo que tienen que hacer ustedes durante toda esta semana es recolectar votos de afuera, y por eso tienen que hablar de ustedes”, remarcó.



Y siguió: “La visita va a compartir algunos días el desayuno, la habitación, y van a jugar en duplas esta semana. Hasta se pueden llevar un premio. Lo que sí es cierto es que la visita sale el próximo viernes, cuando va a haber una sorpresa muy grande también. El miércoles hay otra una muy fuerte. Van a pasar muchas cosas esta semana, chicos. Prepárense para algo muy, muy, muy fuerte”.

