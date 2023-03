Filtraron una foto de Juana Viale con su supuesto novio: de quién se trata

Juana Viale, tras varios meses de su separación con Agustín Golderhorn, enfrentó diversos rumores de romance.En los últimos días se la vínculo con Mauricio Filiberti, amigo de la familia Legrand-Tinayre, sin embargo el corazón de la actriz estaría ocupado por otra persona.Según revelaron en LAM, el programa de Ángel De Brito, la actriz fue fotografiada junto a Yago Lange. El joven es un amante de la naturaleza como Juana y es hijo del regatista, campeón olímpico, Santiago Lange."Salieron a pasear y después se fueron juntos de la mano", reveló Ángel De Brito. La cuenta oficial de Twitter del programa compartió la foto de ambos infraganti en la mesa de un restaurante.La actriz, que se separó en enero de 2023, ya había sido fotografiada con Yago Lange durante sus vacaciones en Chaitén, Chile.Hasta el momento, la actriz no confirmó su relación con el deportista y se mantuvo alejada de los medios para disfrutar de las vacaciones con su familia.El hijo del deportista Santiago Lange, Yago Lange de 35, también dedicó su vida a los deportes náuticos. Desde los 20 años que comenzó su carrera como deportista profesional.Además, al igual que Juana Viale, el joven es un apasionado de la naturaleza y dedica sus redes sociales para concientizar sobre el medio ambiente y el cambio climático. El deportista reveló en una entrevista que su pasión por el cuidado del planeta comenzó luego de un accidente que tuvo en el Rio de la Plata tras chocar con una bolsa de residuos."Yo nunca había reflexionado sobre el cuidado del medioambiente, pero ese día algo se despertó en mí. Ya no me cerraba la idea de competir sin cuidar el lugar donde practicaba el deporte que tanto amaba", aseguró Yago.Además, el deportista compartió que tiene su propia huerta. "Que linda sensación comer tu propio alimento, ver el proceso, aprender, tener paciencia y disfrutar", escribió el regatista.