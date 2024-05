Rodríguez Zapatero: "Lo que pasó con Javier Milei fue grave y sin precedentes"

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, opinó este martes que los dichos de Javier Milei contra su par Pedro Sánchez "son graves" y consideró que el conflicto diplomático entre ambos países no tiene "precedentes". En diálogo con Radio 10 en exclusiva, el exmandatario expresó además su "tristeza y preocupación" por el altercado entre ambos gobiernos.La escalada parece no ceder y en las últimas horas, Milei aseguró que Sánchez es "un cobarde", lo que sumó más tensión a los cruces entre ambos gobiernos.En este marco, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó hoy que es “realmente es insólito lo que pasa” entre ambos países, a raíz del conflicto diplomático.“Fue un ataque a la mujer del presidente de España, ella no tiene responsabilidad pública. Esto no tiene precedentes. Ningún gobierno del mundo aceptaría esto”, explicó Zapatero esta mañana. Y agregó: “Esto es inaceptable”.El el exmandatario además señaló que “la rectificación tendrá que realizarse". "Creo que no habrá precedentes, lo que pasó con Milei fue grave”, remarcó.En tanto, Rodríguez Zapatero analizó también lo que serán las elecciones en España: “Pienso que esta etapa de la derecha serán cortos porque los fundamentos son irreales”, aseveró.“El camino no es quejarse, es hacer una autocrítica y armar un nuevo proyecto. El partido socialista en España es fuerte. Por eso nosotros tenemos que ganar dando ejemplo de coherencia y unidad”, concluyó.