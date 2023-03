Camila quedó eliminada y se definieron los cuatro finalistas de Gran Hermano

La participante de Gran Hermano 2022 Camila quedó eliminada este domingo del reality luego de quedar mano a mano en la placa contra Romina.Ambas mujeres habían sido las nominadas de la semana junto con Marcos y Julieta, quienes fueron salvados en el comienzo de la gala con el 0,47% y 8,99% de los votos, respectivamente.Con este resultado, Marcos es el participante de Gran Hermano con menos porcentaje de voto negativo en la historia del certamen.“Cami sos una persona colorida, te veo y me río, Romi sos madraza, todo mi respeto, te admiro", expresó el conductor del ciclo, Santiago del Moro, antes de revelar el resultado de la noche.Posteriormente, en un nuevo ingreso a la casa, el presentador abrió el sobre que le dio la escribana y anunció quecontra el 39,74%, que cosechó Romina."Agradecerles por todo lo que viví. Me voy súper contenta por conocerlo. Lo mejor para los cuatro", manifestó la joven ante sus ahora ex compañeros.Camila se suma al listado de eliminados del programa: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Juliana, María Laura "Cata" Álvarez, Constanza "Coti" Romero, Alexis "El Conejo" Quiroga, Thiago Medina, Maxi Giudici, Agustín Guardis, Ariel Ansaldo, Walter "Alfa" Santiago, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar.De esta manera, Nacho, que no había quedado nominado por ser el líder de la semana, Marcos, Julieta y Romina son los cuatro finalistas de Gran Hermano 2022. Todos juntos celebraron haber llegado hasta la definición del reality.El ganador del concurso se llevará un premio de $15 millones y una casa.