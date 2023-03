Luciana Salazar: foto haciendo topless y ¿nueva relación amorosa?

Luciana Salazar publicó una seguidilla de historias de Instagram y las especulaciones sobre una posible relación amorosa no tardaron en llegar. Con una postal de vintage haciendo un topless junto a un caballo, la modelo disparó una indirecta que generó sospechas sobre su vida sentimental: “Hoy justo mi teléfono me recuerda esta foto que tanto te gusta a vos”.Más tarde, Luciana volvió a escribir un mensaje que muchos relacionaron con una relación romántica que la modelo aún no habría blanqueado: “Si me querés, confiá y si no, te puedes marchar”. Como si esto fuera poco, esta mañana volvió a dedicarle una indirecta a la persona a la que le escribió los posteos anteriores. Acompañando una selfie en el auto, comentó: “Zombie por tu culpa”.Muchos usuarios comentaron que, por sus dichos, la modelo parecería estar viviendo un romance y publicando varias indirectas para esa persona especial. Además, señalaron que la última historia daba a entender que Luciana había pasado la noche con alguien.