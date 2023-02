Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico y luego se filmó muy sensual

Hace pocos días Cinthia Fernández volvió a reclamarle a Matías Defederico por el cumplimiento de la deuda en cuota alimentaria que le debe por sus tres hijas.Ahora, la panelista tomó el audio de una reconocida influencer de humor, llamada Mayra Pérez, para ironizar sobre el comienzo de las clases y la falta de colaboración que tendría de parte de su exmarido.“Así fue mi semana. Tranku la vueta al cole, tan tranku como la rascada de pelotas (justo) de los Papás luchones”, mientras hacía mímica del video, en el que aparece una madre a los gritos por tener que ponerle a los útiles escolares el apellido de su ex.“Para que no lo pierdan le voy a poner el nombre y el apellido”, actúa Cinthia, con un lápiz en la mano.“¡No! ¡Pero para qué le pongo el apellido del inservible si no fue capaz de comprar un lápiz! ¡No le voy a poner nada! ¡El nombre nomás!”, lanza, imitando un video viral de la tiktoker cordobesa.Cinthia, por su parte, le dejó un palito a su ex. “Si usted después de ver este video se sintió identificada, puede depositar el nombre del rata en comentarios”, lanzó. “¿Empiezo yo? Defederico, Matías”, remató, durísima luego de contar que el futbolista tiene una deuda con ella de 10 millones de pesos.