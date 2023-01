Cinthia Fernández mostró su lujosa camioneta: cuesta muchos millones de pesos

Desde su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández dejó ver su lujosa camioneta blanca estacionada en el garage de su casa. Se trata de una Toyota SW4 Sr y que actualmente tiene un valor aproximado de 59 mil dólares.“Me voy a manejar porque hoy saco la visa”, les dijo la mediática a sus seguidores mientras destrababa las puertas del vehículo. Teniendo en cuenta la cotización del dólar blue al día de hoy en Argentina, un modelo del año 2023 rondaría los 22 millones 597 mil pesos, según publica el portalA diario, Cinthia Fernández comparte el orgullo que siente por todo lo que logró gracias a su trabajo. Desde poder hacerles divertidos cumpleaños a sus hijas Bella, Charis y Francesca, a equipar y decorar su casa con los mejores detalles.Más allá de las disputas económicas con Matías Defederico -que no pasa el valor adecuado de la cuota alimentaria para sus hijas- la mediática no duda en mostrar los grandes lujos que disfruta gracias a su esfuerzo. Entre esas adquisiciones, se encuentra su descomunal camioneta de lujo de la reconocida marca japonesa.El vehículo tiene un increíble diseño en su exterior, cuenta con un techo panorámico y uno de sus principales atractivos son la velocidad y el confort en los viajes. En la página oficial de la marca, su reseña expresa: “Los faros de LED completan un estilo más moderno y sofisticado”.Cinthia Fernández acostumbra a comprarles sorprendentes regalos a sus tres hijas y la pasada Navidad no fue la excepción. La mediática agasajó a las tres nenas con increíbles y originales artículos que encargó desde el exterior.“¿Posta quieren ver los regalos de las nenas?”, arengó ella en su cuenta de Instagram para luego mostrar todo lo que adquirió. Entre varios de los obsequios, se destacaron las remeras de Stranger Things, la serie que más aman las pequeñas y su mamá, además de peluches y camisetas de la Selección argentina.“Le acariciás el lomo y se sienta, responde a distintas órdenes”, dijo Cinthia mientras filmaba un juguete interactivo de leopardo que es furor entre los infantes. Según contó, le regaló uno a cada una de sus hijas, pero no pudo demostrar todas sus funciones ya que todavía no tiene las pilas para que ande.También, la panelista aprovechó para nombrar a la empresa que le trajo todos los artículos importados. “Salen más baratos y podés conseguir cosas que no hay acá en la Argentina”, escribió ella. Otro de los regalos que recibió desde el exterior fue una simulación de un aula de una escuela, perteneciente a la serie infantil Fancy Nancy Clancy que admira Francesca, y que cuenta con luces y sonidos.Las pequeñas, además, pidieron remeras de Stranger Things y de Merlina, camisetas de la Selección argentina, carteras con muchos brillos y peluches de Bob Esponja. Entre los obsequios también había un “calendario de adviento”, un box que incluye 24 objetos entretenidos y coloridos para alivianar el estrés.