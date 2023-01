Se conocieron los nuevos nominados de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano 2022 votaron este miércoles por la noche y la placa de nominados quedó integrada por cuatro hermanitos.



Quienes recibieron más votos durante la gala que fue conducida por Santiago del Moro fueron Ariel, Agustín, La Tora y Daniela.



En esta ocasión, los líderes de la semana son dos: Romina y Marcos. Ambos deberán ponerse de acuerdo para salvar a uno de sus compañeros de someterse al voto del público.



En el caso de Romina, le dedicó dos votos a Nacho, porque “es una persona que siempre me generó muchas dudas” y otro para Agustín, ya que se siente “más cómoda con otras personas”.





A su vez, Marcos le dio dos votos a La Tora y uno a Ariel, aunque no dio más motivos que el de no tener “tanta relación con ellos como con otros participantes”.



Cómo votaron los participantes en la gala de nominación



Romina: dos para Nacho y uno para Agustín.

Marcos: dos para La Tora y uno para Ariel

Agustín: dos para Daniela y uno para Julieta

Ariel: dos para Alfa y uno para Julieta

La Tora: dos para Camila y uno para Ariel

Alfa: dos para Ariel y uno para La Tora

Camila: dos para Lucila y uno para Nacho

Julieta (espontánea): tres para Agustín y dos para Ariel

Daniela: dos para Agustín y uno para Ariel

Nacho: dos para Daniela y uno para Camila

Fuente: Noticias Argentinas