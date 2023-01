Coti de GH contó cuál fue su récord y otros detalles sobre su intimidad

Tras salir de la casa de Gran Hermano, Constanza "Coti" Romero hizo una serie de confesiones sexuales.En El Show de Ulises Jaitt, por Radio XLFM, el conductor le preguntó por “el lugar más raro donde tuviste un encuentro íntimo”."En la escuela. No me gustaría que se sepa. Voy a quedar re mal", contestó con ironía.Coti contó que por entonces ella y su novio tenían 17 años. "No fue en horario escolar. Íbamos a ensayar un baile. Fue en un aula, tenía una pieza donde se guardaban cosas"."Cuál fue tu récord sexual?", consultó Jaitt. "Siete orgasmos en un día, 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde del otro día. Dormíamos, comíamos, mirábamos pelis", detalló Coti.