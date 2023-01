¿Romance entre Alfa y Camila?: Gran Hermano les pidió que dieran consentimieno

El reto de Gran Hermano a Alfa por discriminar a Ariel con el peso

Un supuesto romance entre Walter Santiago, conocido como Alfa, y Camila Lattanzio, surgió en las últimas horas. Gran Hermano les habría pedido que dieran el consentimiento.Desde que comenzó el reality, una de las reglas es que los participantes que deseen tener relaciones manifiesten su aprobación frente a las cámaras.En las redes circuló un video de ambos en la misma cama durante la madrugada. Frente a unos movimientos poco usuales, Gran Hermano dijo: “Atención, Walter, Camila por favor recuerden dar el consentimiento”.Por la poca claridad de la imagen hay quienes no creen en que Alfa y Camila hayan estado juntos. Lo concreto es que el reclamo de Big Brother generó dudas al respecto y puede ser factible que haya sucedido.En otro momento del día, Alfa fue citado al confesionario, debido a que Gran Hermano notó que el participante le hizo bullying con el peso a su compañero Ariel, con quien demostró que no coincide para nada.“Walter, te llamé porque quiero decirte algo y necesito que me escuches con mucha atención. Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia. Con respeto hacia el prójimo”, le remarcó.“Sin embargo, estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de tus compañeros, Ariel”, siguió.Y completó la lección: “No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios, por favor. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivos de burlas ni de exclusión”.