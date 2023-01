Maxi salvó a un compañero en Gran Hermano: quiénes quedaron en placa

El argumento de Maxi para salvar a Nacho en Gran Hermano 2022

La placa de nominados de Gran Hermano 2022 quedó compuesta este miércoles por cuatro participantes y este jueves por la noche, Maxi, el líder de la semana tomó una difícil decisión y salvó a uno de ellos.Quienes habían reunido más votos en la gala de nominación habían sido Thiago, Camila, Agustín y Nacho.Frente a este panorama, existía cierta expectativa por saber a quién iba a sacar de la placa Maxi. Todo indicaba que podría ser Thiago, ya que desde el principio mantienen una buena relación, aunque en el último tiempo se vio desgastada.Sin embargo, Maxi optó por salvar a Nacho, otro de sus laderos en la casa más famosa del país. Por lo tanto, el joven de González Catán deberá someterse por primera vez al voto de la gente. Lo acompañarán Camila y Agustín.La primera persona que descartó Maxi para salvar de la placa fue Camila: “La verdad que me cayó de lujo a penas la conocí. Tengo un poco más de relación con los demás, pero la primera es Camila”.Luego, optó por dejar a un lado a Agustín: “A pesar de que le tengo gran aprecio. Un poco por su forma de juego, quizá es que me desestabiliza un poco y me parece un poco impredecible. Sé que tiene un aguante bárbaro también, así que lo voy a dejar a Agustín”.Así, Nacho y Thiago quedaron mano a mano y el cordobés tuvo que tomar una decisión. “La verdad es que a los dos los quiero demasiado, es tremendamente difícil para mí tomar esta decisión, pero me llevé de algunos detalles. Tomé una decisión y los motivos no los puedo decir por qué son demasiados finitos. Lo salvo a Nacho”.