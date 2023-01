Gran Hermano: nominación espontánea clave y quedaron cuatro nominados

La casa de Gran Hermano 2022 votó este miércoles por la noche en vivo y, con una nominación espontánea clave, la placa quedó integrada por cuatro participantes.Los hermanitos que recibieron más votos fueron Thiago, Camila, Agustín y Nacho. Uno de ellos será salvado por Maxi, quien es el líder de la semana.En la nómina está Thiago, quien por primera vez se encuentra en esta posición. Nunca había quedado entre los más votados. Si bien se cree que Maxi lo salvaría, la realidad es que en el último tiempo no se llevan como antes, por lo que la decisión del cordobés no está clara.“Me cae re bien, pero no me gusta la falta de respeto y el ego arriba”, expresó respecto del joven de González Catán, que se llevó más unidades en su decisión.Nacho: dos votos para Camila y uno para MarcosCamila: tres votos para Thiago y dos para NachoMaxi: dos para Alfa y uno para AgustínDaniela: dos votos para Agustín y uno para ThiagoRomina: dos votos para Agustín y uno para NachoLa Tora: dos votos para Thiago y uno para CamilaAriel: dos votos para Nacho y uno para AlfaThiago: dos votos para Camila y uno para ArielAlfa: dos votos para Ariel y uno para ThiagoAgustín: dos votos para Camila y uno para ThiagoMacos: dos votos para La Tora y uno para ArielJulieta: dos votos para Camila y uno para Thiago