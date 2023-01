Wanda Nara, “game over”: topless, hilo dental y ¿exceso de Photoshop?

Cansada de que los usuarios comenten sobre el retoque digital que les hace a sus fotos, Wanda Nara compartió una imagen solo vestida con un ínfimo hilo dental y bloqueó los comentarios de la publicación.“Game over (Fin del juego, en castellano)”, reza el pie de la publicación en la que aparece arrodillada en las playas de Punta del Este, Uruguay, luciendo únicamente una microbikini y cubriendo sus pechos con los brazos.La decisión de cerrar la sección de comentarios está vinculada a que varios internautas la acusaron de abusar del Photoshop en anteriores posteos.A mitad del año pasado, la empresaria se cansó de ser cuestionada por el material que publicaba en sus redes sociales y terminó por ensayar un contundente descargo: “Soy real. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo”.“Chicas si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama”, comenzó diciendo la influencer.Y continuó: “Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto, en fin el retoque puede beneficiar o perjudicar”.“Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, completó.