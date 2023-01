Cinthia Fernández bailó con una bikini tan diminuta que casi muestra todo

Cinthia Fernández es de las famosas que mejor sabe captar la atención de sus seguidores en las redes con sus posteos más picantes. Tanto si apunta contra su ex, opina de política, muestra a sus hijas o comparte sus mejores fotos y videos con poca ropa, siempre logra que todos hablen de ella, bien o mal, pero que hablen de ella.La morocha explota se sensualidad para promocionar las bikinis que vende para su cápsula. Así lo mostró en el último video luciendo un traje de baño con tiritas y argollas.“Siempre pafrenchi. Mi bikini de mi cápsula, la más linda de todas”, escribió junto al video en el que se la ve bailando y exhibiendo sus curvas en su máximo esplendor.Cinthia Fernández explicó los motivos por los que su ex pareja y padre de sus hijas, Matías Defederico, no pasó Navidad ni Año Nuevo junto a sus pequeñas. La artista aseguró que Defederico tiene actividades nocturnas frecuentes y ella prefiere que sus hijas no sean parte de ese ambiente.Años atrás, Cinthia Fernández hizo pública la conflictiva relación que la une con el padre de Charis, Bella y Francesca. Los problemas no tan solo son por cuestiones económicas, sino también por la manera de vincularse que tiene Matías Defederico con las tres niñas."No quiere que sus hijas pasen la noche, o pernocten en la casa de su padre. Pero no parece ser una decisión caprichosa, sino que está fundamentada en experiencias anteriores que habría vivido. Cinthia tendría motivos para no querer", contó Luis Ventura en A la tarde (América TV)."La Navidad pasada hubo gente en una fiesta que no sería del agrado de Cinthia", indicó Lucas Bertero sobre el escándalo del año pasado, cuando la panelista estalló porque su exmarido quiso manejar alcoholizado con sus hijas en la fiesta por la llegada de 2022."Cinthia relató un momento delicado que tuvo que pasar, en las fiestas del año pasado, porque quería comunicarse con sus hijas y no podía. También se habló que había mucho alcohol, en la cena donde estaba Matías Defederico, con el que era su pareja y había que manejar de por medio", agregó.