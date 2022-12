Cinthia Fernández volvió a escrachar a Matías Defederico: el motivo

Desde que se separaron definitivamente, Cinthia Fernández y Matías Defederico no han logrado llevarse bien. Ni siquiera por el bien de Charis, Bella y Francesca, las tres hijas que tienen en común. Más allá de las disputas que tienen en la Justicia, la mediática suele volcar su enojo en las redes sociales. Y en su descargo más reciente, apuntó contra su exmarido por no haberles hecho regalos de Navidad a las nenas.



"Papá Noel no pasó por casa de papá, así que ando perfecta para la convocatoria 'árbol de padres deudores' ¿Se prenden?", publicó la modelo que en los próximos días se sumará al panel de Nosotros a la mañana (eltrece), en referencia a una iniciativa que surgió en México para escrachar a los hombres que deben la manutención de sus hijos.



Y compartió un mensaje que le envió a su exmarido: "Me sorprende que tengas plata para andar de viaje pero no para encargar regalos. No hay nada más de desinteresado que en una fecha tan importante no te hayas preocupado por crear y alimentar una ilusión. Te ahorrás la plata durante 12 meses por no pasar lo que te corresponde. ¡Dios mío! La próxima para el Día del Padre te mando un pedazo de queso".



Luego inició un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores y dio detalles del motivo que le dio Defederico sobre la falta de obsequios para las menores. "Dijo que no pasó (Papá Noel) porque no hicieron la cartita", aseguró. Mientras que el futbolista evitó sumarse a la discusión, al menos, a nivel público.



A mediados de noviembre, Fernández mostró cuánto paga su exmarido de cuota alimentaria. "Para tres nenas, (paga) cuatro veces menos de lo que debería. Y encima a mitad de mes", expuso, junto a una captura de pantalla de una transferencia que recibió por 55 mil pesos. "Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo. . . ", manifestó.



Por su parte, Defederico mostró en sus historias de Instagram que se había reunido con sus amigos para ver el partido amistoso de Argentina contra Arabia Saudita y comer un asado, algo que no le cayó bien a muchos usuarios que le dejaron duras críticas. "¿Cómo podes estar tan tranquilo sin compartir momentos con tus hijas?", "Vivís adentro de un termo", "Gran rata", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.