Flor Vigna, de vacaciones con amigos: lució sus curvas lejos de Luciano Castro

La cantante decidió pasar los días previos la Navidad en el país limítrofe y se instaló en una paradisíaca posada en la zona de Buzios, la famosa localidad turística del estado de Río de Janeiro.Pero no lo hizo sola, la influencer viajó acompañada por algunos amigos y, fiel a su estilo, fue compartiendo en sus redes sociales postales que reflejaron distintos momentos del viaje.Primero, la novia de Luciano Castro, con quien vacacionó a mediados de 2022 en Nueva York, vio la final del Mundial de Qatar 2022 en la que Argentina se consagró campeona en un peleado partido contra Francia.“Nos vinimos de vacaciones y los días son una locura en este paraíso”, escribió Flor junto a un video en el que se la ve bailando en bikini con la camiseta de la Selección argentina y un filtro con una especie de careta de Lionel Messi.“Vacaciones con los pibes”, escribió la artista. Acto seguido, agradeció por la estadía en el hotel y mencionó a sus dueños, dos argentinos oriundos de Mar del Plata.“Conocimos a dos soñadores que se vinieron de Mar del Plata a darlo todo por su sueño, tener una posada mágica llena de buena vibra, buen verde, buen morfi y buen ocio. Coca y Carlo, sus dueños ,conquistaron nuestro cora fuertemente”, contó Vigna.Pero la cantante no se quedó sólo en Buzios, sino que aprovechó sus días para recorrer Río de Janeiro y pasar por la ciudad de Arraial do cabo, famosa por sus paradisíacas playas.También tomó uno de los conocidos paseos en barco, donde los turistas pueden disfrutar de juegos, música y tragos mientras recorren distintas playas.Además, por estos días, la intérprete de Sabor a Ti deslumbró en su perfil en Instagram, donde reúne casi seis millones de seguidores, con una serie de fotos muy sensuales en las que posa junto a un buggy amarillo, uno de los típicos transportes que suelen verse por esa zona.Con una micro bikini negra, toda una tendencia este verano, lentes oscuros, dos colitas altas y botas negras tipo borcegos, se mostró con un paisaje tropical de fondo.“Son las cuatro de la mañana y nos estamos volviendo”, contó en un video en el que se lamentó por el fin de sus soñadas vacaciones y aseguró que no tenía ganas de volver.