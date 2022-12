Barby Franco compartió una foto embarazada y mostró mucho más que su pancita

Barby Franco llegó a las 38 semanas de embarazo y no dudó en mostrarlo. La modelo prometió que sería la última fotografía y mostró de más.Barby soñó durante muchos años con este momento, pero no lograba quedarse embarazada. Por eso, la exazafata de Guido Kaczka decidió vivir de forma intensa cada momento del embarazo.En su último posteo en Instagram, sumó dos fotografías que dieron que hablar. “La última foto que sub. 38 weeks . Apuesten , qué día nace ????”, agregó como forma de juego para sus fanáticos que no dejan de seguir cada uno de sus pasos en esta nueva experiencia.Abrazando su cuerpo y de espaldas a la cámara, Barby se mostró absolutamente desnuda para dejar ver su gigantesca panza de embarazada.El detalle que no pasó desapercibido fueron los centímetros de más que la modelo eligió exhibir en la parte inferior de la fotografía.