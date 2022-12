Thiago, otra vez líder en Gran Hermano: envió un mensaje

Santiago del Moro comenzó la edición de El Debate de Gran Hermano 2022 del martes alentando a la selección argentina, que había logrado su pase a la final del mundial Qatar 2022 después de vencer a Croacia por 3 a 0. Pero, enseguida, contó lo que había sucedido en la casa el lunes, cuando alguien arrojó una pelota con información de afuera, en la que hablaba de la detención del padre de Thiago Medina por violencia doméstica. Y mostró todo lo que había sucedido entre los participantes a raíz de esta situación.Luego de esto, el conductor anunció la prueba del líder que había comenzado en horas de la tarde. ¿En qué consistía? En sostener las cajas navideñas que caían por una rampa, apilándolas contra una tarima, la mayor cantidad de tiempo posible. Para la competencia, todos se vistieron con detalles alusivos a las fiestas. Lo hicieron en dos grupos de participantes. El primer finalista fue Nacho y, el segundo, Thiago. Pero la definición tuvo lugar en vivo.En su primera entrada a la casa, el conductor anunció dos buenas noticias. La primera, que en unos días habrá en juego un premio extra. Y, la segunda, quedó pendiente. Así que todos se quedaron especulando con cuáles podrían ser las novedades. Pero lo importante, esta noche, era definir quien se quedaría con el beneficio de la inmunidad y con la posibilidad de salvar a un compañero de la placa.Finalmente, los hermanitos se trasladaron hasta el lugar de la competencia. Y tanto el joven de González Catán como el nacido en Madrid pusieron manos a la obra. Cada uno logró sostener cinco cajas sin dificultad, hasta que con la llegada de la sexta Thiago tuvo una complicación que lo dejó en una posición incómoda. Pero, cuando llegaron a las diez, Nacho perdió el equilibrio y el novio de Daniela terminó siendo el ganador.Así las cosas, cuando del Moro entró a la casa para felicitarlo por su tercer liderazgo, el muchacho aprovechó la oportunidad para saludar a sus seres queridos. “Les quiero mandar saludos a mis hermanos y a mi papá, porque pasó una cosa. Y bueno, les quiero mandar saludos y decirles que no haga las cosas mal y que se porte bien de ahora en adelante y que les mando un beso grande”, dijo.Entonces, Santiago le dio pie para que se dirigiera directamente a su familia. “Los extraño una banda. Estas van a ser las primeras fiestas que voy a pasar sin ellos. Ya hace dos meses que estoy lejos y nunca pasé tanto tiempo separado de ellos. Todo lo que estoy haciendo es por nosotros, para salir adelante. Y es un re esfuerzo porque a mí me hace mal también estar acá sin compartir cosas con ellos. A mis hermanas les mando un beso y espero que estén bien, que disfruten todo lo que está pasando ahí afuera y que hagan las cosas bien. Por más que pase lo que pase, yo voy a estar siempre”, agregó entonces Thiago al borde del llanto.Después, del Moro contó que Coti había sido quien hizo la espontánea. Y mostró cómo la participante entraba al confesionario para preguntar si podía mentir diciendo que la habían sancionado y que sus votos no contaban, a lo que le respondieron de manera afirmativa. Finalmente, el conductor les anunció a los hermanitos que iban a ingresar nuevos concursantes, aunque no les dijo ni cuándo ni cuántos.