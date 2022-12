Fotos confirman la reconciliación de Wanda Nara con su padre

Después de un distanciamiento de más de ocho años, Wanda Nara se reconcilió con su padre, Andrés Nara, quien expresó toda su felicidad por poder conocer a sus nietas menores, Isabella y Francesca.Un día después de su cumpleaños número 36, la modelo y empresaria compartió una fotografía junto a su padre y sus cinco hijos."Nara-Lopez-icardi- En Buenos Aires", aseguró Wanda, acompañada por Andrés junto Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maximiliano López, y Francesca e Isabella, de Mauro Icardi.Luego, Wanda en la publicación compartió otra imagen de su padre junto a sus nietas Francesca e Isabella, a quienes él no conocía personalmente.Y luego sumó otra foto de Andrés con Valentino López."Mis amores!!", escribió, por su parte, Andrés en su propio Instagram, junto a la misma foto familiar.Del encuentro también participó Zaira Nara junto a su hija Malaika, fruto de su relación con Jakob Von Plessen, con quien también tuvo a Viggo.Ella, quien a diferencia de Wanda tiene un contacto más fluido con Andrés, también se fotografío junto a su padre y expresó su alegría con unos emojis de corazón.La mediática y Andrés Nara están en conflicto desde 2013, cuando ella anunció su separación de Maxi López, cansada de supuestas infidelidades.En ese momento, y en futuras disputas, Andrés optó por ponerse del lado de su ex yerno, con quien siempre mantuvo un buen vínculo. Incluso, él públicamente se expresó en contra de la relación de Wanda con Icardi.A eso hay que sumarle la separación de Andrés con Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira, en 2014 y el alto perfil mediático que él presentó haciendo público sus nuevos romances.El vínculo se rompió definitivamente en 2016, cuando Andrés anunció que su hija mayor estaba embarazada, algo que ella no había contado.“La gente que sale se hablar de mi en programas, ¿antes no debería preguntar o consultar? ¿Cómo hablan de cosas que no hablaron conmigo?”, expresó en aquel momento Wanda vía Twitter.La relación padre e hija se rompió y eso imposibilitó que él conozca a Isabella y Francesca, algo que ahora finalmente se pudo lograr, publica el diario