Jimena Barón reveló su secreto para tener los glúteos “firmes y livianos”

Jimena Barón les compartió a sus fans sus secretos de belleza. Al dar su tip mejor guardado para tener los glúteos "firmes y livianos", impactó a sus seguidoras de Instagram.La cantante compartió una foto de la canilla de su ducha y explicó los beneficios de permanecer bajo el agua helada, como mínimo, un minuto cada vez que nos bañamos."Bebitas, es un minuto de shock y después puro placer y beneficios. Llegó la temporada de ducharse con agua fría. Háganme caso. El confort posterior, las cachas firmes y livianas, la sangre circulando alegre y el pelo suave. Dale", les propuso a sus seguidoras.Tras su escandalosa separación de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison, y varios noviazgos mediáticos, Jimena Barón encontró la calma en plano amoroso. Y tras más de un año de relación, decidió dedicarle un tierno mensaje al empresario Matías Palleiro. "Ahora además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas", escribió "La Cobra".Y compartió una profunda reflexión: "A veces cuando una le cierra el telón al corazón la vida se manda la sorpresa del siglo". Lo cierto es que desde el inicio de su noviazgo, la actriz y cantante se manejó con cautela, ya que no quería volver a pasar por la exposición extrema que tuvo con otras parejas. Y aunque asegura que para ella los romances del pasado quedaron atrás, su vínculo con Osvaldo sigue dando que hablar.Sin ir más lejos, a fines de octubre lanzó La araña, un tema que habla de su expareja y Gianinna Maradona, quien fue su íntima amiga y actualmente está saliendo con el exfutbolista. "La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición. Estuve mal mucho tiempo. Esto, si sale, es porque estoy planteada desde otro lugar", explicó en diálogo con Alejandro Castelo para LAM.Aunque no dio nombres, recordó una entrevista en la que hizo mención al romance entre Gianinna y Osvaldo: "El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (de Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado".Además, reconoció que canciones como La Tonta y La Cobra, en las que también plasmó sus vivencias junto a al exfutbolista, despiertan la empatía de su público: "Siempre fui consciente que mi gancho era mi verdad. Mi análisis fue que me creyeron. Cantar y contar es lo mismo para mí, y eso hacía que tenga sentido o no ser cantante".