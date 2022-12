Los participantes de Gran Hermano reciben un sueldo: cuánto cobran

El sábado, Mariano de la Canal se presentó en el Teatro Seminari Cine Italia con El Show De Gran Hermano. Allí estuvieron invitados Tomás Holder, La Tora Villar y Martina Stewart Usher que respondieron a todas las preguntas del mediático.



“Estaban todos especulando. Algunos dijeron que ganaban $190.000 por mes y otros dijeron que era por semana. La gente quiere saber, entonces les pregunto: ¿cuántos les pagan por estar encerrados?”, consultó. Rápidamente, el influencer rosarino tomó la posta y aseguró: “$25.000 por semana”.



La respuesta no pasó inadvertida entre los seguidores del mediático: mientras algunos opinaron que era muy poco, otros consideraron que estaba bien. “¿Dijo 25 por semana? Él también dijo 180 hace un tiempo. Realmente si es así es una estafa”, “¡Qué bien que te paguen eso por no laburar! ¡Admiro!”, “25.000 por semana + pileta, agua, luz, gas, comida, aire. Sin pedirle ningún tipo de estudio. Me parece que hasta les pagan de más”, fueron algunos de los comentarios.



Los participantes dijeron que cobran un sueldo por estar en la casa

Pocos días después de ingresar a la casa, los participantes mantuvieron una charla en la que revelaron que tienen un sueldo. En el video que circuló en las redes sociales se los vio a Alexis, Julieta, Romina, Mora y Coti recostados en los sillones conversando sobre lo poco que hacían en el día a día.



“Qué al pe. . . que estamos”, se la escuchó decir a Julieta. “Te pagan para estar al pe. . . ¡Ay, no!”, le respondió Coti dándose cuenta de que había hablado de más. Sin embargo, Alexis no lo notó y remató: “Mal, tenemos un sueldo”. Esto generó risas cómplices entre los participantes que dijeron que no sabían si podían decirlo o no. Uno de ellos bromeó: “Alexis, por favor al confesionario”.

Fuente: Tn Show