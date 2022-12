Tinelli, La China, Marley y más famosos celebraron el triunfo de Argentina

Espectáculos Los románticos mensajes de Tini Stoessel para de Paul tras el pase a cuartos

En una jornada con las emociones a flor de piel, la Selección Nacional derrotó a Australia y se clasificó a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 en el Ahmad Bin Ali. Y como ocurrió en los encuentros anteriores, los famosos se dieron cita en suelo asiático para empujar con su aliento al equipo que dirige Lionel Scaloni y capitanea Lionel Messi. Desde las primeras horas del mediodía, empezaron a compartir posteos en sus redes sociales con sus nervios, sus cábalas y sus ilusiones.Uno de los primeros en compartir su entusiasmo fue, quien se grabó en la platea junto a su hijo Lolo. “¡Vamos Argentina!”, cantaban los dos luciendo sus respectivas camisetas celestes y blancas. Y, entenecido con su hijo, el conductor deno dudó en expresarle un “te amo”. Después, el Cabezón se encargó de hacer un paneo para demostrar y aclaró: “Hoy copamos el estadio”.Por su parte,, novia de Paulo Dybala, reposteó una historia publicada por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, en la que se las puede ver a las dos con las remeras de la selección argentina ya ubicadas en en estadio. “Daleeeee”, escribió la influencer. Y la cantante le comentó: “Hermosaaaaa”.la actual novia de Rodrigo de Paul, quien desde que llegó a Qatar se convirtió en la cábala para muchos. Finalmente, las fotos de la cantante comenzaron a viralizarse en Twitter, donde muchos fanáticos celebraron su presencia en el estadio.En tanto,, quien se encuentra disfrutando de unos días de relax junto a su novio Rusherking en la sede del Mundial de Fútbol, se expresó con la letra del famoso canto de la hinchada argentina. “Muchacho, ahora nos volvimo a ilusionar...” Y agregó: “Dios mío, qué felicidad, dale Argentina carajo”, relató a pura emoción en una foto desde la tribuna del estadio abrazada al músico.Infaltable,reveló su cábala antes de cada partido en donde juega la “Scaloneta”. “Como ya es cábala, mi foto antes de los goles y después. ¡Ya en cuartos de finales, carajo!”, escribió el conductor de Por el mundo.Otro que transmite su minuto a minuto en tierras qataríes es. El conductor repitió las cábalas de los partidos anteriores y se acercó al estadio enfundado en la camiseta del seleccionado nacional. Desde las tribunas, mostró la previa, con los habituales movimientos de Leo Messi y saludó a la distancia a Sergio Goycochea y Miguel Tití Fernández que realizaban su trabajo para la TV Pública. Y la casualidad hizo que se encontrara en las gradas con el influencer Martín Di Salvo, Coscu, en un divertido cruce generacionalDespués de haber sufrido un momento de confusión en un spa, cuando no la dejaron ingresar a la piscina por su atuendo demasiado osado,se dio cita en el estadio a alentar al equipo nacional. La ahora cantante ya había estado contra Polonia y repitió contra Australia, con un look muy particular: camiseta, vincha, peluca y maquillaje en tonalidades albiceleste.