Los románticos mensajes de Tini Stoessel para de Paul tras el pase a cuartos

Argentina le ganó a Australia por 2 a 1 en un partido que pasó por todas las sensaciones posibles que puso a prueba los corazones argentinos. Entre ellos, el de, que sufre los encuentros por partida doble. Su relación con, jugador clave del equipo, está en el centro de las miradas por las inexplicables críticas al noviazgo. Pero lDesde que llegó a Doha, creer o reventar, cambió la suerte del seleccionado nacional. La creadora de la “triple T” hizo oídos sordos a los comentarios negativos sobre su presencia en el estadio a la hora de hacer fuerza por la selección de Lionel Scaloni y en particular de su novio.Sus seguidores le hicieron el aguante desde las redes sociales y con palabras de fuerza y buenas ondas. “Tini se cargó todo el peso de la presión que le ponen los fanáticos del fútbol en su contra desde que está en una relación con Rodrigo de Paul, el chabón necesitaba del apoyo de su gente y en el medio de todas las críticas Tini apareció en la cancha para alentarlo”, dijo una usuaria de Twitter.También, la propia Tini dejó un mensaje contundente apenas finalizó el partido en el que la “scaloneta” quedó clasificada como la mejor selección entre 8 para disputar la Copa Mundial de fútbol., fueron sus palabras de desahogo entre tanta presión que sufrió durante las últimas semanas.Y luego, agregó otro tweet que no dejó dudas de lo que siente la cantante por el jugador de la selección argentina., remarcó desde su cuenta oficial.Minutos después, Tini volvió a dejar otro mensaje con una foto de su novio festejando el triunfo argentino desde la cancha. Sin palabras, dejó registrado el amor que siente por el jugador.El miércoles pasado, cuando Argentina le ganó a Polonia por 2 a 0, y hubo alivio tanto en los argentinos como en los jugadores del equipo que dirige Lionel Scaloni, Rodrigo de Paul decidió hacer oído sordo a las críticas por su perfil mediático, y subió a su cuenta de Instagram una romántica foto con Tini Stoessel.A 24 horas de la clasificación, el jugador se mostró relajado con su pareja y le dedicó un romántico mensaje. Sin embargo, fueron por más y hubo un beso apasionado. “Recargando energía”, escribió el mediocampista del Atlético Madrid, en una historia de Instagram en la que se lo vio abrazando y besando a Tini Stoessel en la noche de Doha. De fondo, se apreciaba la pileta de la concentración argentina en la Universidad de Qatar. Y ella le respondió: “Vamos mi vida”.Para muchos, la artista ya es la cábala de la selección argentina. La cantante y novia de Rodrigo De Paul no estuvo en el primer partido donde el equipo nacional perdió con Arabia Saudita pero sí presenció la victoria contra México y la felicidad suprema del miércoles cuando se venció a Polonia y pasó a octavos de final del Mundial Qatar 2022.La cantante está en Doha en compañía de su papá Alejandro y su hermano Fran. De hecho, al finalizar el partido ante Polonia este último compartió en sus Instagram Stories una foto de Tini sonriente y con la camiseta de la selección desde las gradas, con la victoria consumada.La propia “triple T” compartió esta postal en su cuenta y le agregó una leyenda festiva: “Vamos Argentina”, todo en mayúsculas y con corazones celestes y blancos para celebrar el pase a la siguiente fase del mundial, en donde el equipo nacional se enfrentará a Australia.Después de una semana agitada en la que quedó en el foco de la tormenta injustamente luego de que la selección argentina de fútbol perdiera su primer partido de la fase de grupos frente a Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022, el viernes pasado Tini Stoessel llegó a Doha junto a su hermano, Francisco. Y al otro día se hizo presente en el estadio Lusail para alentar a su novio, Rodrigo de Paul, en el encuentro contra México.Con sus respectivas camisetas celestes y blancas, la intérprete y su hermano llegaron a la platea de muy buen humor y se saludaron con todos los presentes, muchos de ellos famosos como Germán Paoloski. Y las imágenes, rápidamente, se viralizaron en las redes sociales, al tiempo que de Paul se convertía en tendencia por su desparejo desempeño en la cancha.Una vez finalizado el encuentro, que le dio una victoria clave al equipo argentino, Tini subió una imagen con su padre Alejandro Stoessel, quien durante el sábado festejaba un nuevo cumpleaños. “Feliz cumple, pa. Te amo con mi vida entera”, escribió ella en una foto junto a su papá, tomada en el estadio y publicada poco después del triunfo del combinado nacional. Ella está con los ojos cerrados, quizás aliviada por todo lo que se habló injustamente de ella por estos días, mientras él la contiene dándole un beso en la frente. Para terminar de hacer catarsis, un “Vamos Argentina carajo”, junto a la bandera patria y dos corazones a tono.