Microbikni y más: quién es Camila Mayan, la novia de Alexis Mac Allister

Después de su gol a Polonia, Alexis Mac Allister es uno de los hombres destacados de la Selección Argentina. Y en consecuencia, la mirada también está puesta en Camila Mayan, su novia desde hace cuatro años y quien lo acompaña en este mundial en Qatar.Influencer y fanática de las marcas de lujo, Mayan disfruta de la playa catarí como lo hacen todas las parejas de los integrantes de la Selección argentina. Y horas antes del partido usó su cuenta de Instagram donde ya tiene casi 20.000 seguidores, para mostrar los looks de playa que lució antes de que su novio hiciera el primer gol contra Polonia, señalaEn la serie de fotos que subió a sus stories, Camila Mayan se mostró haciéndose una selfie frente al espejo del baño luciendo una microbikini estilo taparrabos, con corpiño tipo bandeau, las tiras en forma de moño y bombacha con frunces regulables. ¿El color? Marrón, que marca tendencia a todas las horas y en todos los estilos.En otras fotos, la influencer apareció en la playa, sobre una reposera y sumó como complemento un par de anteojos oversize a tono con el traje de baño. El pelo lo llevó suelto y natural.y actualmente se encuentran conviviendo en Inglaterra. Desde que se conocieron nunca más se separaron y comparten muchas actividades. Hace algunos años decidieron dar el gran paso de la convivencia, nada más y nada menos que en Brighton, Inglaterra, donde el futbolista desarrolla su carrera profesional como volante del equipo Brighton & Hove Albion.Por su parte, Camila se recibió de Licenciada en Administración de Empresas en la UBA (Universidad de Buenos Aires) en 2020, en plena pandemia del coronavirus. Pero esto no es todo en la vida de la novia del mediocampista. En sus redes sociales, se define como estilista y generadora de contenido, donde ayuda a los demás a encontrar el look perfecto para cada ocasión.En el mismo año que se recibió de Licenciada, comenzó a generar contenido para su canal de YouTube en donde mostraba cómo era su vida en Inglaterra y las rutinas, paseos y salidas que llevaba a cabo con Alex.En cuanto a las redes sociales, la joven elige compartir fotos de sus looks y su día a día en Europa. Igualmente, le dedicó al jugador de la Selección argentina varios posteos. Entre los mensajes de amor, le dejó uno muy especial de cara a la Copa del Mundo: “Éxitos mi amor”.