Gran Hermano: Romina salvó a Coti, dejó a Alfa en la placa y reveló el motivo

La líder de la séptima semana de Gran Hermano 2022, Romina, tuvo la potestad este jueves de salvar a uno de los cinco nominados a abandonar la casa el próximo domingo. Para sorpresa de muchos, optó por quitar de la placa a Coti y no a Alfa.De esta manera, los cuatro que siguen entre los nominados son el propio Alfa, María Laura, Nacho y Daniela.Romina tenía una idea bien clara a la hora de decidir a quién iba a salvar este jueves. En primera instancia reconoció que no iba a salvar ni a Nacho.Después de mencionar uno por uno,“Dejo a una persona que tengo mucha confianza en que no se va a ir”, aseguró. Posteriormente, le dio una nueva oportunidad a Coti.La próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2022 es el domingo 4 de diciembre a las 21.45.