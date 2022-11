Zaira Nara al desnudo: tuvo que usar un truco para evitar la censura

Zaira Nara ha demostrado que puede ser muy versátil a la hora de vestirse, ya que puede pasar de un look casual colmado de colores suaves o neutros, a vestuarios osados o extravagantes que no solo muestran de más sino que también utiliza colores fuertes e impactantes; sin embargo, en esta ocasión decidió aumentar su apuesta y compartir un contenido distinto que la dejó al borde de la censura.Se trató de la sesión fotográfica que realizó en Mendoza, en la cual se mostró dentro de una bañera de piedra natural con solo una bombacha cavada grisácea mientras el resto de su cuerpo permanecía completamente desnudo, y es por ese motivo que para no ‘mostrar de más’ colocó un emoji de corazón sobre el busto.No obstante, para lucirse recostada sobre el largo de la bañera, Zaira incorporó el uso de un corpiño clásico con aro. Lo cierto es que no solo se llevó todas las miradas y recibió cientos de halagos, sino que también se mostró relajada, cómoda y segura en cada una de las imágenes.