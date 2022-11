Los preparativos de Evangelina Anderson para volver a Argentina con Demichelis

Evangelina Anderson cambiará rotundamente de vida cuando Martín Demichelis firme el contrato con River para convertirse en el DT del club, en reemplazo de Marcelo Gallardo. Después de residir en Alemania durante varios años, acompañando a su esposo en su carrera futbolística, la modelo y su familia regresarán a la Argentina.En estos días, Evangelina está llevando adelante todos los preparativos para abandonar Europa, ya que su pareja renunció al Bayern Munich II luego de no renovar contrato y ser reemplazado por Holger Seitz. Con varios posteos en sus redes sociales, la modelo se mostró muy feliz de empezar una nueva etapa.Ella, su esposo y sus tres hijos viajarán al país para que Demichelis comience la pretemporada con el plantel en Potrero de los Funes desde el 12 hasta el 22 de diciembre. Más tarde irán a Miami del 3 al 18 de enero.Palpitando el Mundial Qatar 2022, Eva compartió una fotografía para alentar a la Selección argentina luciendo un corset celeste. “Argentinien everywhere (Argentina en todos lados). Cuenta regresiva para el Mundial”, escribió la mujer y recibió todo tipo de comentarios. Mientras muchos usuarios le desearon una cálida bienvenida, otros la criticaron por haber tomado la decisión de volver a la Argentina, y le pidieron que no regrese.