Actriz publicó impactantes fotos con quemaduras en su cuerpo

Eva De Dominici mostró impactantes fotos con quemaduras en su cuerpo. La actriz compartió por primera vez detalles del accidente que sufrió hace un año atrás y reflexionó al respecto.La artista posteó una secuencia de imágenes y mostró las heridas que le quedaron a raíz de un accidente doméstico. "Estas fotos no son recientes. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021", precisó."A las 24 horas estaba subida en un avión, medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades", recordó Eva."Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación", cerró la actriz.Un año atrás, la artista había contado en Los Mammones (América TV) más detalles sobre lo ocurrido: "Estaba cocinando una sopa de calabaza en mi casa con una máquina y explotó al lado mío"."La sopa explotó con la presión. Esto fue un viernes, yo vivo en Los Ángeles y el lunes tenía que estar grabando en México. Llamé a la producción, les mostré todo, es terrible", manifestó por aquel entonces. Y agregó: "Estuve igual ahí filmando con mucho dolor, vino un médico a inyectarme un calmante. Pasé un mes muy difícil, porque las curaciones eran muy dolorosas, tuve que ir al médico, entre que estaba trabajando, con mi hijo. No estaba bien".