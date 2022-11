La bailarina Magui Bravi sorprendió a sus seguidores con una foto en la que reveló la gran dificultad que tiene a la hora de subir de peso.Luciendo una mocrobikini negra, la cual acompañó con un kimono de color blanco y un sombrero playero, escribió: ““Adivinen quién engordó unos kilos y se siente mucho mejor”.“Yo sé que parece una bolu. . . z y bastante superficial. Pero toda la vida me la paso intentando que los nervios no se lleven todo y después viene la cuesta arriba que cuesta tanto como bajar”, explicó.Y completó: “más allá de lo que puedas ver, me siento mejor cuando estoy así porque mi nivel de energía sube mucho”.