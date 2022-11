Motivó a sus fanáticos con una serie de fotos más que sensuales

Jesica Cirio incentivó a sus seguidores a luchar por lo que quieren y acompaño el escrito con increíbles fotos.En medio de una gran reflexión acerca de su vida, proyectos personales y laborales, la modelo decidió publicar un sensual carrete de imágenes en su cuenta de Instagram para así incentivar a que sus seguidores no bajen los brazos.Ni la descripción del posteo, ni las fotos pasan desapercibidas. “Definitivamente estoy viviendo un momento increíble! Feliz con lo que soy, orgullosa de todo el trabajo personal y profesional que vengo transitando, del cual no tengo dudas que es fruto del trabajo y perseverancia”, describió.Luego se refirió a la idea de transmitir sus mejores mensajes en las redes sociales: “Trato de compartirles acá todo lo que pueda incentivarlos para animarse a ir detrás de lo que uno ama!”.En cuanto a las fotografías que Jesica Cirio decidió sumar a su emotivo y valiente posteo, cada una de las imágenes dan que hablar. En todas ellas, la modelo posa con un conjunto de ropa interior en color negro y con un detalle en plateado como costuras.En la primera, Cirio posa de perfil a la cámara con una mano sobre su cuello y otra que juega muy pícara. Esa mano la usa para tomar su colaless y bajarla tanto que deja ver el tatuaje que tiene en ese lugar. “If you believe it, it is possible”, es la frase que indica “Si lo crees, es posible”.En la segunda imagen posa de una manera casi idéntica pero desde su otro perfil. En este caso, mira en diagonal a la cámara con una mirada muy sensual y su otra mano bajando su ropa interior nuevamente.Para terminar, Jesica decidió posar sobre una cama con edredón tejido en color nude. Esta vez mira directo al lente de la cámara y modela boca abajo dejando ver su parte trasera en detalle.