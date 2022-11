Nicole Neumann confirmó su compromiso con Manu Urcera

Luego de algunos relaciones fallidas, tras su divorcio de Fabián "Poroto" Cubero, Nicole Neumann se enamoró perdidamente de Manu Urcera, un piloto de TC varios años menor que ella. Y aunque para muchos la diferencia de edad era la sentencia de una ruptura, a un año del inicio del noviazgo, la modelo confirmó su compromiso.Los rumores surgieron cuando fueron vistos en una joyería en uno de los últimos viajes que hicieron. "Estábamos viendo regalos de cumple pero no compramos nada. Lo compró después, él solito. Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito", le dijo al cronista Alejandro Castelo cuando le preguntó si efectivamente habían elegido sus alianzas.

Y a pesar de que hace tiempo decidió no dar muchos detalles de su vida privada, reconoció que tienen planes de casamiento. "Estamos bien, el tema del compromiso ya está. Proyectamos todo como familia y siempre hablamos todos los temas", explicó. Pero el deportista todavía no le hizo una propuesta formal: "Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿Cómo estás para venir al casamiento?'"."Yo me hubiera imaginado en la torre de París, pero ya fuimos. Pero qué se yo, si estamos cerca", comentó con humor. Y mientras espera una propuesta digna de un cuento de hadas, adelantó lo que tiene planeado para su boda: "Prometo que habrá lugar con comida y bebida para la prensa".En junio pasado, Urcera le dedicó un mensaje de amor en las redes sociales con motivo de su primer aniversario de novios. "Que rápido pasa el tiempo cuando se esta feliz, y mucho más si esa felicidad es compartida. Les deseo a todos que encuentren en sus vidas un amor que los complete y potencie. Feliz aniversario @nikitaneumannoficial. Te amo", escribió el piloto.Por su parte, Neumann hizo hincapié en al rol que su novio cumple en su vida y en la de Indiana, Allegra y Sienna, sus tres hijas. "Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer Aniversario , y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras. . . Sos nuestro ángel guardián, nuestro norte", señaló. "Te amo infinito. Sé que todo esto es solo el comienzo", agregó la modelo.