Gran Hermano: una participante tiene inmunidad y podrá salvar a nominado

Como todos los martes desde el inicio del reality, se definió en vivo la prueba del líder. Tras enfrentarse en la final contra la Tora, Coti y Daniela, Romina se convirtió en la participante ganadora de la competencia y le permitirá tener inmunidad en las nominaciones que se realizarán este miércoles para determinar a los próximos sentenciados. Este título, además, le permitirá salvar a alguien de la placa de eliminación de Gran Hermano 2022.En esta oportunidad, la prueba del líder de la tercera semana constó de una difícil prueba física que dejó a cuatro mujeres como finalistas. La primera parte de la prueba fue realizada durante la tarde. El desafío consistió en enrollar en su cuerpo una enorme soga, y luego deslizarse hacia el otro extremo para desenrollarse. El juego se realizó en dos etapas, y la primera definió a cuatro finalistas: Coti, Daniela, Romina y “la Tora” Lucila.La segunda parte se realizó a la noche durante la emisión del debate de Gran Hermano con Santiago del Moro y los analistas. Tras muchos minutos de tensión e intriga, Romina se consagró como la nueva líder de la casa. La exdiputada tendrá inmunidad durante la gala de nominación que se realiza este miércoles, y al igual que sus predecesores, tendrá que salvar a un jugador de la placa en la noche del jueves.En la primera semana, Martina fue la líder y sacó de la placa a Alfa Walter Santiago. Y siete días después, Maxi salvó a la misma persona, quien terminó llorando de emoción.Por otra parte, la nominación espontánea ya fue realizada en esta tercera semana de competencia de Gran Hermano, y el principal sospechoso que tienen bajo la lupa en toda la casa es Agustín.Mora fue una de las primeras jugadoras en enterarse que este recurso que otorga 3 y 2 votos ya había sido utilizado, así como también Coti y Alfa Walter. “Nos la pusieron”, coincidieron a modo de broma en la cocina. “Agus la hizo”, aseguraron con total firmeza Thiago y María Laura en una charla con la correntina, pero en otra conversación, el analista político se hizo el distraído y negó las acusaciones.El motivo por el cual la mayoría de los jugadores de la casa sospechan de Agustín es su visita al confesionario durante la tarde del lunes para pedirle distintos productos de limpieza a Gran Hermano. “Fue a pedir cosas sin hablar antes con nadie”, señaló Mora.Por su parte, Alfa no tuvo problema alguno en enfrentarse con Agustín y expresarle que “la nominación espontánea es una herramienta para hipócritas”. “Estás pillando afuera del tarro. Te lo juro, Alfa. No la hice yo”, le respondió Agustín a Walter.Pero, luego Santiago Del Moro anticipó que Agustín finalmente no fue la persona que hizo uso de la opción que condena al elegido por el participante. Este miércoles, finalmente se sabrá que jugador fue el que la utilizó.