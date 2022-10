Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en un evento familiar

En medio de su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron juntos en las redes. Si bien en su regreso a Turquía, la mediática decidió instalarse en un hotel para no convivir con el jugador del Galatasaray, dejaron de lado sus diferencias -al menos por un rato- para celebrar los 6 años de Isabella, la menor de sus hijas."Feliz cumpleaños para mi pequeña Isabella, un ser que ilumina tanto nuestras vidas con su alegría y personalidad, tan hermosa. Que sigas creciendo siempre tan feliz y con salud. Sos mi pequeña princesa y lo serás siempre por más que crezcas tanto. Te amo, mi vida, con todo mi corazón", escribió la mediática en su cuenta de Instagram, junto a un compilado de fotos en el que se destaca una imagen de la expareja con la cumpleañera. Mientras que Mauro publicó la misma foto con un mensaje para la nena: "Feliz cumpleaños princesa. 6 años de puro amor y alegría. Te amo mucho".Esta semana se instaló un nuevo rumor en relación al vínculo laboral entre Wanda y Mauro. Según medios turcos, el futbolista habría despedido a la mediática luego que ella le exigiera al Galatasaray que le entregara un millón de euros por representarlo, en concepto del préstamo de Icardi desde el París Saint Germain."El futbolista argentino, por su parte, afirmó que Wanda Nara ya no es su manager y rechazó la solicitud, aduciendo que es ilegal", explicaron. Y agregaron: "Icardi no quiere que el Galatasaray le pague a Wanda Nara". Además, aseguraron que Wanda pidió que el dinero “sea depositado en su cuenta lo antes posible”.Tras finalizar las grabaciones de ¿Quién es la máscara? y la presentación de El último romántico, el videoclip que grabó junto a L-Gante, la mediática viajó a Estambul junto a Ana Rosenfeld para avanzar en su divorcio de Mauro Icardi y organizar cómo será su vida de soltera en la capital turca.Y en las primeras horas allí, la rubia mostró que se está hospedando en un lujoso hotel que queda a pocas cuadras del departamento en el que está instalado el rosarino. Y a pesar de los reclamos que le hicieron sus hijos durante su estadía en Buenos Aires, Wanda compartió una serie de imágenes en sus redes para demostrar que su relación con los chicos no cambió. Incluso, recibió el visto bueno de Maxi López -padre de Valentino, Benedicto y Constantino-. "La mejor medicina", escribió el exfutbolista.