Jimena Barón reveló cuál es su sueño pendiente

Tras volver al mundo de la música con último tema llamado “La Araña”, Jimena Barón se convirtió en tendencia y no deja de ser tema de conversación en las redes sociales. Además, esto le trajo un gran apoyo por parte de sus fanáticos, quienes no han suscitado ni un segundo en dejarle mensajes de apoyo.



Fiel a las redes sociales, la cantante no se permite descansar de ellas y comparte continuamente actualizaciones sobre su día a día. Y, a su vez, aprovecha el uso de esta para conectar con sus seguidores y responder todas las preguntas que le dejan.



En esta oportunidad, la intérprete argentina decidió abrir la famosa cajita de Instagram e invitó a que todo el mundo le deje sus inquietudes. Como siempre, no deja pasar ninguna y responde todas sin filtro algunos.



Sin embargo, entre las cientos de preguntas que le dejaron se destacó una de algún fanático que quería saber si aún siente que tiene algún sueño pendiente, algún deseo que quiera cumplir. Rápidamente, Jimena Barón respondió que sí tenía y explicó que su sueño por cumplir se relaciona con su hijo Momo, a quien añora ver crecer feliz junto a sus amigos.



“¿Tenés algún sueño pendiente?”, fue la inquietud que le dejó de forma anónima uno de sus tantos fanáticos. “Me gustaría tener una casa grande para que Momo venga con muchos amigos y ser la mamá copada, que los recibe siempre con milanesas y helado. Pijamadas y previas cuando sean grandes. Eso”, contó.

Fuente: La100radios