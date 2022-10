Desde la playa, admitió: “En otro momento, no hubiese subido esta foto”

Desde las playas de Tulum, México, donde se encuentra disfrutando de unos días de relax, Ivana Nadal posó para sus seguidores de Instagram con un traje de baño animal print diminuto, el pelo al viento y anteojos de sol negros.En una de las postales, se mostró sin filtro y expresó: “en otro momento, no hubiese subido esta foto por mi pancita. Hoy, me abrazo y elijo compartir con ustedes mi felicidad en ese momento y me lleno de amor”.De paso también anunció: “volví al gym Jajajaja pero no por la panza en si (aunque me importa) sino, porque algo adentro mío me lo pedía”.“Te recomiendo que hagas alguna actividad física, te va a conectar con tu respiración, con tu presente, con tu cuerpo. Sos un ser espiritual, contenido por un cuerpo. Y ese cuerpo, te va a acompañar toda esta vida. Porque no valorarlo? Porque no investigar de dónde vienen los dolores? Los malestares? La falta de ganar de vivir?”, continuó.Y completó: “Vos podes con todo. Dedícate tiempo, ponete atención, observa tus emociones, tus pensamientos. Busca en tu respiración, la forma de sanar. Todos podemos”.