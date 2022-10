Video completo: el clip de alto voltaje de L-Gante y Wanda Nara en la cama

L-Gante estrenó en la noche del jueves el video de su nueva canción, “El último romántico”, que protagoniza junto a Wanda Nara, su presunta pareja e incluye imágenes de alto voltaje entre ambos.El clip muestra al dúo en la cama, compartiendo una cena con amigos y paseando en autos de lujo. A pesar de la intensa especulación de las últimas semanas respecto a un supuesto romance, las imágenes no incluyen un beso.El videoclip fue rodado en el country Santa Bárbara, donde la ex de Maxi López tiene una imponente mansión. Otras escenas muestran a los dos en General Rodríguez, el barrio del cual es oriundo L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela.

La letra de la canción -realizada en colaboración con Negro Dub y DT.Bilardo- incluye frases como “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala” y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.Según reveló el periodista Lucas Bertero en A la tarde (América), Wanda habría cobrado 16.000 dólares por aparecer en las imágenes.