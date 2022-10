Mauro Icardi dijo que Wanda Nara “es el hazmerreír del mundo entero”

Después de semanas de rumores sobre un romance entre Wanda Nara y L-Gante, y meses de la rubia disfrutando su soltería, Mauro Icardi decidió romper el silencio en una transmisión en vivo de Instagram, donde se mostró decepcionado con la actitud de su todavía esposa, y su asociación con el cumbiero que "no es de nuestro agrado, de nuestro estilo".El delantero del Galatasaray Spor Kulübü comenzó su transmisión hablando de los polémicos posteos que realizó uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López, Valentino; quien publicó una serie de mensajes decorados con el emoji de la cara de payaso, arrobando a L-Gante en una burla hacia el cumbiero.Con ese tema aclarado, Mauro Icardi se dispuso a realizar aclaraciones sobre su relación con Wanda Nara, a quien todavía llama su esposa: "Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien", aseguró.

Mauro Icardi fue más allá y compartió detalles de la agenda de su ex, quien se encontraría en su casa del barrio privado Santa Bárbara filmando un video musical junto a L-Gante: "El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca", continuó el futbolista, refiriéndose a la canción que Wanda Nara recibió de L-Gante y describió como "el regalo más lindo que recibió en estos tiempos".Según sus declaraciones, los hijos más grandes de Wanda Nara parecen compartir sus dudas acerca del comportamiento de su madre: "No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", agregó Mauro Icardi."Antes del estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar. Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos", agregó."Quiero aclararles de que no estoy loco por poner un posteo con la madre de mis hijas, con la mujer con la que todavía estoy casado, no estoy divorciado, y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, siempre la defendí. Pero estamos en un punto en el que ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento. No estoy preparado para seguir bancando esto, defendiendo lo indefendible", finalizó Mauro Icardi.