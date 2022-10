Wanda Nara coqueteó al aire con un humorista y afirmó: “Estoy soltera”

Tras negar los rumores de embarazo con L-Gante, Wanda Nara volvió a ser vinculada con el líder de la “cumbia 420” cuando se filtraron algunos fragmentos de la canción que el cantante le dedicó a la ex pareja de Mauro Icardi, quien busca acercarse a la madre de sus hijas.En medio de su polémica separación con Tamara Báez, principalmente, por la falta de acuerdos respecto a las visitas y la manutención de su hija Jamaica, el artista pasó por el programa de Mirtha Legrand y aseguró que algunas frases del tema musical están los inscribió “inspirado” en la modelo.A su vez, el cantante afirmó que con Wanda se están “conociendo” y destacó que es una “linda mujer”. Sin embargo, la Chiqui, famosa por sus picantes preguntas, quiso saber si L-Gante está enamorado de la investigadora de "¿Quién es la máscara?", minutos después de haber vivido en tenso cruce con el artista. “No, enamorarme no. Eso es un montón todavía”, aseveró el cumbiero, quien dejó un gran interrogante sobre el futuro de la relación al decir “todavía”.El testimonio de Wanda Nara no se hizo esperar y esta tarde la empresaria se refirió a su situación sentimental. Luego de ser coqueteada por Grego Rosello en el programa “Red Flag” de Luzu Tv, la mamá de Isabella y Francesca aseguró entre risas: "Estoy soltera. Capaz que estás a tiempo".Con la contundente frase, Wanda Nara confirmó la separación con Mauro Icardi y desmintió las versiones de romance con L-Gante. Aunque, la modelo destacó que con el cantante tiene “re buena onda”.

Todo marchaba bien para la empresaria hasta que se retiró del estudio y en la puerta del edificio se encontró con los periodistas que aguardaban por su palabra. Wanda ingresó a su vehículo y, con una sonrisa pícara, cerró la puerta de manera abrupta cuando el periodista de “Intrusos” buscó acercarle el micrófono.