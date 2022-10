Lali Espósito habló de la conexión mística entre el mar y mujeres de su familia

Lali Espósito suele brindar entrevistas y mostrarse de manera natural. Sin embargo, esta vez el clima que se generó durante la charla con Mara Torres en El Faro, una producción española, hizo que la cantante revelara una intimidad de su familia que tiene como protagonista el mar.“Mi relación con el mar la entendí de adulta: entendí por qué era importante dentro de mi núcleo familiar. Yo no sabía una historia que me enteré de grande”, dijo, deshilachando el suceso que ocurrió hace pocos días y ya tomó protagonismo en internet.Lali contó que para el disco anterior compuso una canción para sus padres, porque los vio sufrir mucho con la pérdida de sus abuelos y fue algo que le asombró.“No se la escribí yo como nieta a mis abuelos, sino que la escribí para mis padres porque los veía realmente extrañar a esos papás como hijos. Y me llamaba la atención”, reflexionó sobre el motor detrás del tema, que se llama “Tu sonrisa” y forma parte de Brava (2018).“En el estribillo de esta canción, el coro dice ‘sé que estás cruzando el mar / aún te siento en la brisa / si no puedo verte más / aún me queda tu sonrisa’. Cuando terminé el demo, o sea una primera versión muy casera de la canción, se la envié a mis padres”, señaló.Hasta ahí, solo era el nacimiento de una nueva canción como tantas otras que creó. Sin embargo, no estaba lista para el planteo que recibió: “Mi madre, helada, me dijo ‘¿por qué escribiste esto así? ¿Por qué hablas del mar en el estribillo?’”. Algo descolocada, escuchó la historia que le contó su mamá y que hasta el momento, desconocía.“Yo la escribí estando frente al mar y lo sentí así. Y me dice ‘porque el único lugar donde yo conecto con mi madre que ya no está es en el mar’. Siempre el mar. Yo no sabía para nada eso, entonces quedó así como una conexión de mujeres en la familia”, explicó conmovida por compartir la intimidad familiar con toda la audiencia, que sabe apreciar estos gestos.