Guillermina Valdés fue acusada de traicionar a Tinelli y salió al cruce

A cinco meses de la confirmación del fin de su relación con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés fue acusada de traición. Pero nada tiene que ver con engaños o terceros en discordia, sino que se trata de un tema profesional. Si bien no está confirmado, parece que la actriz y modelo sería una de las participantes de ¿Quién es la máscara?, el programa de Telefe que compite directamente con Canta conmigo ahora.



"¿Tenés que ir recién separada y viviendo en el mismo edificio, bancado por él, a ir a trabajar al programa que le ponen de competencia a Tinelli? Es el programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto", señaló Yanina Latorre en LAM. Y aunque el resto del panel hubo opiniones encontradas, Guillermina se molestó ante estas especulaciones.



Y luego de que un usuario de Twitter le dijera que la "habían matado" en el programa de Ángel De Brito en América TV, Valdés salió al cruce en las redes. "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón", expresó, sin dar detalles sobre su posible participación en el reality que conduce Natalia Oreiro, ya que solo podría revelar su identidad al quedar eliminada.



A mediados de mayo, tras una década juntos y un hijo en común, Marcelo y Guillermina decidieron separarse. "No voy a decir nada, por respeto a ambos, pero estamos súper bien", fue el mensaje que le mandó Tinelli a De Brito en ese entonces, mientras que Valdés también se refirió a la noticia y le envió al periodista: "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos. Sos testigo". Y aunque semanas atrás surgieron rumores de reconciliación, la rubia se encargó de aclarar que, por el momento, no hay chances de un regreso.