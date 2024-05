Entrerriano con tumor maligno necesita afrontar cirugía de alta complejidad

Foto: Hilario Omar Reicchel, el paciente que necesita una intervención urgente. Crédito: Amalia Lenzi

El ciudadano de Gualeguaychú, Hilario Omar Reicchel, tiene 59 años y fue detectado con un tumor maligno, por lo cual debe afrontar una cirugía de alta complejidad. Actualmente se encuentra en Buenos Aires, a la espera de una fecha.



En el 2017 comenzaron los primeros síntomas. Hilario concurrió a distintos médicos: recibió malos diagnósticos y algunas buenas recomendaciones. Recién en 2021 llegó el diagnóstico certero: Padece de un carcinoma nasal, un tumor que crece día a día en su rostro.



Por la complejidad del caso, desde el Hospital Centenario lo derivaron a Paraná. Al no ser recibido en la capital provincial, volvió a Gualeguaychú donde lo volvieron a derivar, pero esta vez al Hospital de Clínicas de Buenos Aires.



“Desde abril está aprobado el instrumental quirúrgico necesario y solicitado; el tumor empeoró y se encuentra internado en el Hospital Centenario. Desde Clínicas dicen que no se puede fijar fecha de cirugía, debido al fuerte recorte de presupuesto de los últimos meses”, explicaron las abogadas en un video que difundieron a través de las redes.



Además, contaron a este medio que están “terminando de intimar al Hospital de Clínicas. Empezamos a visibilizarlo, pero antes intentamos comunicarnos con medios porque la idea era intentar -mediante vías no legales, no oficiales- generar presión para que el Hospital de Clínica accione, porque el amparo va a tardar. Nosotros en el amparo tenemos que incluso notificar a la Fiscalía de Estado,y esto sigue tardando. Cada día es un riesgo para este hombre”, alertó Amalia.



“Hay tres actores en juego: el Hospital Centenario, Incluir Salud, y el Hospital de Clínicas que es el que está incumpliendo ahora. Luego de miles de vueltas, recién en el 2023 comenzó a ser atendido por un médico en el hospital de clínica; empieza con todo el trámite para conseguir los insumos para operarlo. Incluir Salud tardó cinco meses en autorizar estos insumos”, relató la abogada a Diario El Argentino de Gualeguaychú.



Mientras tanto, Hilario “se queda esperando a que el hospital de clínicas, a través de su médico, le de un turno para la operación que necesita. Lo vienen haciendo esperar hace meses y meses. Tampoco le dan una negativa al hospital Centenario de Gualeguaychú. Dicen que ahora hay un recorte de presupuesto, que por eso es que no hay turnos para cirugía, que se han reducido los turnos para cirugía en general”.



Asimismo, las abogadas explicaron a El Argentino que se reunieron con el Director del Hospital Centenario y con el abogado Juan López, y adelante nuestro llamaron por teléfono al médico del hospital de Clínicas y le pidieron la negativa a realizar la cirugía, porque supuestamente de esta manera ellos podrían ir con otro inspector de salud. En el país solo hay tres instituciones que realizan esta operación que necesita Hilario. El hospital de clínica, el Pirovano y el hospital Italiano que es privado”. Todo el recorrido del paciente Hilario ya tiene los pre quirúrgicos listos. Estos estudios los viene solicitando el médico del hospital de Clínicas; se hizo 3 pre quirúrgicos a la fecha, 3 distintos porque se iban venciendo.



En los últimos días sufrió una infección en la zona de la nariz y mejilla. “Esto tranquilamente se le podría ir al cerebro y lo mata. Él sabe que está en riesgo”, dijo su letrada.



“Está muy dolorido con todo esto, le duele, tiene un montón de sintomatologías, sumado a que ya está cansado, harto. Nos pidió que por favor hagamos algo y le explicamos: no nos queda otra cosa además de la parte legal. Le dijimos la posibilidad de darle difusión y nos dijo que sí”. Un caso excepcional Las abogadas consultaron sobre esta situación ¿Es común? Desde el Centenario explicaron que “no habían tenido casos así. Casos de esta cirugía de alta complejidad. Imaginate que en el mundo de la medicina muchas personas tienen obra social y muchas personas no necesariamente viven en la ciudad de Gualeguaychú; o quizás muchas veces lo resuelven de forma privada cuando hacen colectas para que se les pague de forma privada. Este es un caso, no sé en cuántos miles, nos dijo el Director. El abogado que trabaja en el hospital, sí, ya hace muchos años que está en el hospital y él daba fe que también, que es la primera vez que han tenido algún caso aislado. Pero no es muy común”. Fuente: El Argentino de Gualeguaychú