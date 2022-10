Dónde vivirá Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi

Como si algo le faltara a la novela que crearon Wanda Nara y Mauro Icardi desde la fuerte crisis matrimonial que se desencadenó hace un año, cuando quedó expuesto el affaire del futbolista con la China Suárez, el último fin de semana el rosarino viajó de sorpresa a Buenos Aires para tratar de reconquistar a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.



Pero a diferencia de otras ocasiones, en las que estos gestos calmaban las aguas, parece que la mediática está decidida a que esta ruptura sea la definitiva. "Icardi llegó ‘de sorpresa’ a la Argentina (no jugó en Estambul) fue al departamento de Núñez, Wanda no lo dejo entrar y se fue con una valija, la abogada y el peluquero", contó Ángel De Brito en sus redes sociales, señalando a Ana Rosenfeld y a Kenny Palacios como mediadores.



Finalmente, la rubia dejó que el jugador del Galatasaray de Turquía se quedara en la ciudad y se trasladó a su casa del barrio privado Santa Bárbara, para no estar cerca de él. "Lo más importante: Icardi viajó porque Wanda envió a Italia el pedido formal de separación. Una vez asentada en la justicia, los citan para firmar petición de divorcio", señaló el conductor de LAM.



Y mientras Icardi insiste con los mensajes de amor en las redes sociales, la "investigadora" de ¿Quién es la máscara? tiene resuelto su futuro sin él. "Wanda ya tiene alquilada una casa en Estambul para vivir con sus hijos, donde vivirá cuando termina de trabajar. Ahora están con los abuelos", reveló Ángel en referencia a Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes de Nara y Maxi López, y las hijas que tiene en común con Mauro.



Por lo pronto, Wanda se muestra muy cercana a L-gante, a quien eligió para que la acompañara en la campaña fotográfica de su línea de marca deportiva. Y aunque no sería la primera vez que la rubia usa una buena estrategia para llamar la atención ante un lanzamiento de su marca, el cantante pasa mucho tiempo en su casa y también le deja demostraciones de cariño en las redes. Habrá que ver cómo sigue ese vínculo una vez que Nara termine las grabaciones del reality de eltrece y deje la Argentina. (NA)