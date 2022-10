Marvel dio a conocer un nuevo avance de “Black Panther: Wakanda Forever”

De cara al estreno del 10 de noviembre, Marvel Studios lanzó un nuevo tráiler de Black Panther: Wakanda Forever, en el que homenajean a Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020 por un cáncer de colon."Solo las personas que más han sufrido pueden ser grandes líderes. Su pueblo no lo llamaba general o rey, lo llamaba K uk ulkan, el Dios Serpiente Emplumada. Matarlo arriesgará una guerra eterna", plantea el avance sobre Namor, el antagonista de esta nueva entrega, interpretado por Tenoch Huerta.A diferencia de los cómics, Namor no va a gobernar Atlantis, sino que proviene del reino Talocan, inspirado en la cultura maya."Tiene características realmente únicas y cosas que no necesariamente van juntas. Puede respirar bajo el agua, obviamente, pero tiene estas pequeñas alas en los tobillos. Tiene orejas puntiagudas y camina en ropa interior. Todo es divertido", adelantó el director Ryan Coogler.Mientras que Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) y Okoye (Danai Gurira) son las grandes candidatas para ponerse el traje de pantera y suceder al Rey T Challa en momentos difíciles para el pueblo de Wakanda."Tenía que encontrar una manera en la que sintiera que podía seguir adelante y una manera en que nuestra familia Black Panther pudiera seguir adelante", explicó Coogler, sobre esta nueva entrega, que comenzó a escribir en 2018, luego del éxito que tuvo la primera."Empecé a idear una película que tuviera elementos de la película que acabábamos de terminar de escribir, pero también aplicó los temas que las personas que estaban sufriendo tanto como yo podían interpretar y ejecutar y salir del otro lado", agregó.Otra de las incorporaciones de la saga es Dominique Thorne, quien interpreta a la inventora estadounidense Riri Williams, conocida como Ironheart. Dueña de una inteligencia superior, busca seguir los pasos del difunto Tony Stark (IronMan). Y un detalle no menor es que luego del estreno de Wakanda Forever, este personaje contará con su propia serie en Disney+.