Mostró su rutina de piernas y otros videos con sus curvas como protagonistas

“Acá les dejo mi rutina de piernas”, escribió Barby Silenzi como epígrafe en un video en el gimnasio en el que mostró los ejercicios para tonificar esa zona de su cuerpo.En los últimos días, la bailarina ha posteado varias filmaciones y fotos con sus curvas como protagonistas, al tiempo que ha incentivado a sus fans a suscribirse a su perfil con contenido para adultos.La relación entre Barby Silenzi y El Polaco quien son padres de Abril fue mutando con el tiempo, pasaron de ser compañeros de trabajo, amigos y ahora aunque durante su relación amorosa han tenido varios idas y vuelta, sobre todo durante el último tiempo.En ese sentido, el fin de semana el cantante aseguró que estaba soltero y Barby aprovechó la nota que le hicieron en “Socios del Espectáculo” para explicar sus declaraciones. “¿Ustedes no lo conocen cómo es?”, sostuvo y sumó: “Es muy gracioso, hace chistes todo el tiempo”.“Él tuvo que poner una foto y aclarar porque todo el mundo hizo un quilombo bárbaro. Es muy jo. . . ”, remarcó. Además Barby aclaró: “La nota empieza con la señora diciéndole ‘estoy acá con uno de los hermosos’ y medio que le tira un piropo. Ahí le dice ‘ah, mirá que estoy soltero, ja, ja, ja’”, remarcó.Además, la bailarina contó por qué la angustió tanto que el cantante no dijera que ella era el amor de su vida cuando se lo preguntaron en el programa de Juana Viale. “Yo no quería que diga textualmente eso pero tampoco que se quede mudo. Algo más romántico, aunque él no es así. No es romántico para nada”, concluyó.