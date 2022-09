Calu Rivero mostró su panza de embarazada con un video

Hace unas semanas, Calu Rivero compartió en las redes sociales la feliz noticia de la espera de su primer bebé junto a su pareja, Aíto de la Rúa, a quien conoció de adolescente pero que reencontró hace poco tiempo.Si bien hasta el momento la actriz de 35 años no quiso revelar de cuántos meses está embarazada ni tampoco el sexo del bebé, sí suele mostrarse muy emocionada y ansiosa en las redes sociales con el crecimiento de su pancita.Calu y Aíto se distanciaron unos cuantos años, pero al reencontrarse se enamoraron y ahora están en el mejor momento. A través de las redes sociales, Calu publicó varias imágenes en donde posa con su embarazo.En un video, que fue difundido por Instagram, la actriz aparece luciendo varios stickers en su panza, con diseños florales, a tono con el comienzo de la primavera, y hasta de un tierno oso.“Cultivar el asombro, reír, reír por reír. Nada más poderoso que llegar a sentir gozo”, comentó Calu Rivero, dando cuenta de que prioriza su felicidad para transmitirle esa sensación a su futuro hijo.En varias de las imágenes se la puede ver a la actriz practicando yoga, estando con su familia y amigos, mientras se muestra muy sonriente y feliz por este hermoso momento que está atravesando.En un diálogo con LAM, Calu contó cómo fue reencontrarse con Aíto de la Rúa, con quien se convertirá en madre. “Hace 13 años fuimos novios y nos reencontramos en Uruguay. Belleza, la vida, lo que ya está escrito. Nos separamos, quedamos siempre muy bien. Para mí, es un hermoso hombre y siempre lo sentí en familia”, expresó.“No me imaginaba esto. Tenía 13 años y ahora es el padre de mi futuro hijo”, agregó luego la actriz, que no oculta su felicidad por haberse reencontrado con su viejo amor y por la pronta llegada de su primer hijo.