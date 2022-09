¿El Polaco le rompió el corazón?: por qué Barby Silenzi se puso triste y lloró

Cuando el Polaco fue puesto en el compromiso de contestar si Barby SIlenzi era el amor de su vida su respuesta decepcionó a su pareja.



"La verdad es que nunca entendí su respuesta, ni la pregunta tan puntual", comenzó la bailarina.



Es que cuando Pampita indagó en Almorzando con Juana, el jurado de Canta Conmigo Ahora había manifestado súper nervioso y disculpándose de antemano con Barby: "Tuve varios amores de mi vida. Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento".



-¿Creés que los gestos cotidianos del Polaco son más elocuentes que responder de compromiso que sos el amor de su vida como madre de su hija menor y actual pareja?

-Creo que uno no responde ese tipo de preguntas de compromiso. La verdad, no sé qué le pasó.



-¿Estás distanciada del Polaco a raíz del daño que te provocó su respuesta?

-Estamos bien. Ya charlamos eso en privado así que no voy a decir más nada.



-Más allá de las palabras, ¿te sentís amada por él?

-Lo único que sí te puedo decir es que me puse triste y lloré. Creo que como haría toda mujer.



-¿El Polaco es el amor de tu vida?

-Ya no contestó más esas preguntas. Me lo guardo para mí.



-¿Te gustaría que en algún momento tenga el gesto romántico de arrodillarse, darte un anillo y proponerte casamiento? Más allá de que sea una fiesta simbólica y no por iglesia ni civil…

-No lo sé. También me lo guardo para mí eso.



-¿Das por superada la "crisis" con el Polaco después de este incidente? ¿O siguen los resquemores?

-No hay crisis. No sé por qué piensan que hay una crisis, je. No sé qué responder a esa pregunta.





-Más allá de pedirte perdón y tratar de explicarse, ¿el Polaco hizo algo más para compensar su error? Preparó una comida, te compuso una canción, te hizo un regalo. . .

-Ja, ja. Él no hace esas cosas. Igual, cómo se disculpó queda en nuestra intimidad.

Fuente: Ciudad.com