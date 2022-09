Publicó video con su rutina de glúteos: en fotos en bikini, los resultados

“Aquí mi rutina de glúteos de hoy de la mano por supuesto de @zardelfitness el que más sabe cómo poner en forma tu cuerpo”, escribió Barby Silenzi junto a un video en el que mostró sus ejercicios.Hace poco, Barby Silenzi aprovechó sus vacaciones en Jamaica para sacarse varias fotos en las que derrochó sensualidad. Compartió las imágenes desde el Caribe con sus seguidores, con el objetivo de promocionar su perfil en una plataforma con contenido para adultos.La relación de Barby Silenzi con Francisco Delgado como expareja y padres de Elena, su hija en común, ha tenido sus idas y vueltas. La bailarina se refirió en Intrusos a cómo es hoy está hoy su vínculo.“Ahora nos llevamos bien, por suerte”, señaló, y Marcela Tauro le hizo una fuerte observación. “Yo por momentos te veo como una mamá muy sola, sacando al Polaco”, contó.“Él se fue a vivir a México y es muy difícil. Él no tiene la posibilidad de ir y venir todo el tiempo y yo no puedo llevarla a Elena”, aseveró. “Obviamente yo hago todo al estar sola con ella y él viene cuando puede”, dijo, para contar que el ganador de Gran Hermano cumple con pasarle la cuota alimentaria.También la pareja del Polaco contó la actitud que tomó su hija. “A Elena no le gusta hablar por videollamada. Por ejemplo, ahora que se fue con él tampoco habla conmigo. Ella impone su personalidad”, señaló.La bailarina destacó el buen vínculo que tiene su hija con su pareja. “Con el Polaco se lleva bárbaro. Es su papá del corazón, lo dice siempre en el colegio”, se sinceró.