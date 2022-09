“Muy feliz y agradecida”, mostró su pancita de embarazada

Maypi Delgado mostró su pancita de embarazada en su cuenta oficial de Instagram tras conocerse la noticia de la llegada de su primer hijo y publicó una foto de sus nueve semanas.“Bienvenida pancita al mundo de las redes. Hace 6 años que todas mis clientas me dejaron ser parte de este mundo tan hermoso que es el embarazo y el nacimiento de sus bebés…”, escribió.Así, emocionada, la ex Gran Hermano siguió: “Desde hoy van a ser parte de este camino junto conmigo. Estoy muy feliz y agradecida a este o está bebé que me eligió como su mamá y a Maty como su papá”.“Gracias por toda la hermosa energía que nos están mandando, se siente y por 1000. En mi insta les iré mostrando como fue todo, pero vamos de a poco. [email protected] invito a acompañarme en estos 9 meses de amor y mucha felicidad”, finalizó Maypi.