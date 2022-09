Lali Espósito: “No aceptaba un montón de cosas, como que me gustaban las minas”

Desde que Lali Espósito comenzó su gira con el "Disciplina Tour" llamó la atención el "Chape Tour" en donde se podía ver a la artista besándose con sus bailarines o con las figuras invitadas. Fue en ese momento donde se comenzó a hablar de la sexualidad de la artista ya que además se la había vinculado amorosamente con Lola Índigo.En una entrevista que dio la jurado de "La Voz Argentina", decidió abrirse y expresar lo que siente. "Me dí cuenta que yo me mentía un montón, yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban", comenzó diciendo la cantante.Fue allí donde Nico Occhiato, el conductor de "Nadie dice Nada", le preguntó a qué se estaba refiriendo y Lali Espósito contestó: "Que me gustaban las minas o por ejemplo, que yo tenía una dualidad, como que siempre separaba 'sí, me gusta una chica pero yo me pongo de novia con un chabón'".En ese espacio la cantante de "Disciplina" pudo abrirse y expresar realmente lo que a ella le sucede con sus relación personales. De todas formas, no habló de nadie en particular y negó los rumores de relación con Wos.Mientras tanto, Lali Espósito tiene varios proyectos laborales antes de fin de año. En principio tiene que terminar con "La Voz Argentina" para luego enfocarse plenamente en sus conciertos, así como también viajar al mundial de fútbol Qatar 2022 junto a Marley y hacer participaciones como panelista en un exitoso programa de España.